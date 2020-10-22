ФСБ предотвратила теракт в Московском регионе

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Московском регионе, задержан выходец из Центральной Азии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что мужчина 1999 года рождения хотел взорвать самодельную бомбу «в одном из зданий органов власти» в столичном регионе. Им руководили боевики международных террористических организаций.

По данным ФСБ, задержанный намеревался покинуть территорию РФ и направиться на Ближний Восток воевать на стороне террористов. Силовики обнаружили в его тайнике компоненты самодельного взрывного устройства, а также у него нашли переписку с боевиками, инструкции по изготовлению взрывчатки и видео присяги главарям террористов.

Где именно и когда он планировал совершить теракт, не раскрывается. Расследование продолжается.

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