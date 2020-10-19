Более 400 участников ЕГЭ заразились коронавирусом в 2020 году
Более 400 выпускников школ заразились коронавирусной инфекцией в ходе сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в текущем году. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает РИА «Новости».
«У нас было в период экзаменов... Свыше 400 ребят заразились ковидом, попали в больницу», — рассказал он.
По его словам, при том количестве экзаменующихся, которое было в текущем году, Рособрнадзор ожидал худших показателей, которых удалось избежать за счет санитарных мер.
Музаев также добавил, что в 2021 году на ЕГЭ послаблений мер безопасности не будет.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Минпросвещения не планирует вводить жесткий карантин в школах
— Все школы Забайкалья переводят на удаленку
— Перенос итоговых сочинений выпускников из-за пандемии пока не планируется