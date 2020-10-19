Более 400 участников ЕГЭ заразились коронавирусом в 2020 году

Более 400 выпускников школ заразились коронавирусной инфекцией в ходе сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в текущем году. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает РИА «Новости».

«У нас было в период экзаменов... Свыше 400 ребят заразились ковидом, попали в больницу», — рассказал он.

По его словам, при том количестве экзаменующихся, которое было в текущем году, Рособрнадзор ожидал худших показателей, которых удалось избежать за счет санитарных мер.

Музаев также добавил, что в 2021 году на ЕГЭ послаблений мер безопасности не будет.

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