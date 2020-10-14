Роспотребнадзор выявил более 15 перспективных соединений для лекарств от COVID-19

Роспотребнадзор провел оценку противовирусных свойств более 500 терапевтических средств с целью оценки перспективности их использования для лечения COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Среди них было обнаружено более 15 перспективных соединений для создания лекарств от коронавируса.

Уточняется, что работы проводятся в несколько этапов, включающих изучение свойств в экспериментах in vitro (на культурах клеток) и in vivo (на лабораторных животных).

С начала пандемии в мире зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, более миллиона пациентов умерли. В России выявили более 1,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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