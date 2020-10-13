В Москве оштрафованы 96 тысяч человек за несоблюдение масочного режима в транспорте
С 12 мая текущего года в Москве около 96 тысяч человек получили штрафы за отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислава Султанова.
Общая сумма штрафов составила более 479,5 млн рублей.
Султанов напомнил, что за нарушение масочно-перчаточного режима в общественном транспорте столицы предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей.
Отмечается, что к 28 сентября были оштрафованы более 85 тысяч пассажиров.
По словам Султанова, всего за день в московском транспорте проводится более 100 рейдов. Проверки охватывают ежедневно более 100 станций метро и 3,8 тыс. средств наземного транспорта.
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