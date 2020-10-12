Власти объяснили ярко-зеленую воду, вытекающую в Москву-реку

Ярко-зеленая вода, вытекающая в Москву-реку, могла быть с примесью красителя, пишет РИА «Новости» со ссылкой на руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского.

«По самой главной версии, ... проводились какие-то работы на крыше, либо производилась опрессовка систем отопления, в таких случаях используется водоэмульсионный краситель на основе минеральных компонентов для того, чтобы посмотреть есть ли где-то протечки... В середине дня был дождь и вместе с осадками подкрашенная жидкость попала в коллектор, после чего непосредственно в Москва-реку», - рассказал Кульбачевский.

Он добавил, что жидкость не навредила акватории. К настоящему моменту установлена заглушка, сброс жидкости в реку прекращен. По словам руководителя департамента, на месте работают специалисты, чтобы установить причину.

Кульбачевский уточнил, что анализы проб будут готовы во вторник. Правоохранители уже возбудили административное производство.

Ранее сообщалось, что в районе Пречистенской набережной в Москву-реку течет зеленая вода.

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