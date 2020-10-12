Стало известно о состоянии раненных при стрельбе в Нижегородской области

Состояние двух пострадавших при стрельбе на автобусной остановке в поселке Большеорловское в Нижегородской области оценивается как крайне тяжелое, а еще одного — как тяжелое, передает пресс-служба регионального правительства.

Как сообщается, троих раненных в результате стрельбы экстренно госпитализировали в «Борскую центральную районную больницу».

«Сейчас за их жизни борются врачи. В Борскую ЦРБ из Нижнего Новгорода сразу же была направлена бригада специализированной медицинской помощи больницы имени Семашко», — приводит слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина пресс-служба правительства региона.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу по автобусной остановке в поселке Большеорловское Нижегородской области, в результате чего погибли три человека и еще трое были ранены. В преступлении подозревается 18-летний Данила Монахов. После стрельбы вооруженный молодой человек сбежал в лес. В настоящее время полиция ведет его розыск. К поиску стрелка также привлечены сотрудники ОМОН и СОБР.

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