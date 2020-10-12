Рошаль удивился поведению россиян во время пандемии коронавируса
Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль признался, что поведение некоторых жителей России во время пандемии коронавируса вызвало у него недоумение.
В беседе с сайтом kp.ru он говорил про рост числа заразившихся коронавирусом в России и отметил, что эта ситуация показывает главный принцип россиян: «жить на авось».
«Принцип такой: случится с кем-то, но не со мной», — считает Рошаль.
Он отметил, что его удивляют люди, которые во время пандемии собираются в большие компании, не надевая масок или не меняя их неделями. Притом он подчеркнул важность соблюдения социальной дистанции и масочного режима.
«Наверное, это особенность нашего народа российского — «свобода мысли». Дескать, все хорошо, все правильно вы говорите. Только мне это нипочем! <...> При эпидемии речь не идет о том, что человек должен предохранять только себя. Он должен предохранять и окружающих», — заключил доктор.
За прошлые сутки в России выявлено 13 634 человека с COVID-19. Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 1 298 718 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Роспотребнадзор: выход на плато по коронавирусу состоится не позднее 20 дней
— В России создают вакцину от пневмококка
— Россияне назвали свои эффективные способы защиты от коронавируса