Во Франции за сутки коронавирусом заразилось рекордное число человек

Во Франции за сутки коронавирусом заразились 26 896 человек, что стало рекордом с начала пандемии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

До этого максимальный показатель достигал 20 тысяч. Всего в стране заразились 718 873, скончались 32 684 пациентов. За последнюю неделю в больницы поступили 4 999 человек, 928 из которых в реанимации.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 37 млн заболевших, почти 28 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,2 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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