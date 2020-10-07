В Магнитогорске возник пожар на крыше многоквартирного дома
Антон Демидов
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В Магнитогорске в ночь на среду, 7 октября, загорелась крыша многоквартирного жилого дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России по региону.
По данным ведомства, пожар охватил кровлю здания на площади 400 кв. м.
«Самостоятельно из здания эвакуировались 40 человек», — указано в сообщении.
В министерстве добавили, что эвакуация и проверка квартир еще продолжается.
Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.
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