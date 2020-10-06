Роспотребнадзор не нашел отклонений в пробах в школе, где ученикам стало плохо

Роспотребнадзор не выявил отклонений в воде и воздухе в школе школе №7 в Великих Луках, где ранее 13 школьников почувствовали себя плохо во время линейки. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На сегодня пробы воды и воздуха, взятые в школе №7 в Великих Луках, соответствуют санитарным нормам. Также были взяты на анализ пробы почвы, их результаты будут вскоре получены», — сообщили в ведомстве.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что школьники, которые были госпитализированы после того, как потеряли сознание на торжественной линейке в Великих Луках, не употребляли наркотиков.

Днем 5 октября в школе №7 в Великих Луках прошла торжественная линейка по случаю присвоения школе имени офицера-пограничника Антона Злобина. Во время мероприятия 13 детей из разных классов почувствовали себя плохо, некоторые из них потеряли сознание.

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