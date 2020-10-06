В Свердловской области загорелся торговый центр на площади 1 000 кв. м
Бернст Ю.
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Торговый центр загорелся в городе Богдановиче в Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Возгорание было локализовано на площади 1 000 кв. м.
Пожару присвоен второй ранг сложности.
Уточняется, что на момент возникновения пожара людей в здании не было.
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