В Свердловской области загорелся торговый центр на площади 1 000 кв. м

Торговый центр загорелся в городе Богдановиче в Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Возгорание было локализовано на площади 1 000 кв. м.

Пожару присвоен второй ранг сложности.

Уточняется, что на момент возникновения пожара людей в здании не было.

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