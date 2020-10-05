В Москве в понедельник ожидается до +20°С

Антон Демидов

В Москве в понедельник, 5 октября, ожидается до +20°С. В столице будет облачно с прояснениями, без осадков, сообщает Гидрометцентр.

По данным синоптиков, воздух днем прогреется до +18...+20°С. Ожидается южный, юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/c.

Вечером столбики термометров опустятся до +6...+8°С. Ветер подует южный, 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 759 мм ртутного столба, а ночью — 756.

Более подробный прогноз есть на странице погоды.