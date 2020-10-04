В Баку заявили о жертвах и пострадавших в результате обстрела городов Азербайджана

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил о жертвах и пострадавших в результате обстрела городов. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, вооруженные силы Армении обстреляли города Тертер и Горадиз в Физулинском районе, а также город Гянджа.

«В результате этих атак есть убитые и раненые среди мирных жителей Азербайджана», — отметил Гаджиев.

Ранее минобороны Армении сообщало, что с территории республики огонь в направлении Азербайджана не ведется.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе». В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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