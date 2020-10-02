Источник: школы в Москве могут перейти на дистанционное обучение с 19 октября
Московские школьники могут вернуться к дистанционному обучению с 19 октября, после двухнедельных осенних каникул, рассказал источник в городской администрации в пятницу. Об этом пишет «Интерфакс».
«Скорее всего, школы города после 19 октября ждет весенний сценарий, то есть переход на дистанционное обучение как минимум на две-три недели», — сказал источник.
Он уточнил, что власти рассматривают такой вариант из-за роста доли школьников и студентов среди заразившихся.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил, что продлил школьные каникулы до двух недель, чтобы препятствовать распространению коронавируса. В Москве вирусом заразились 297 729, выздоровели 251 018, погибли 5 282 человека.
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