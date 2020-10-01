СК начал проверку после нападения медведя на дрессировщика и его сына в подмосковном цирке

Следствие инициировало проверку по факту нападения медведя на дрессировщика и его сына в цирке-шапито в подмосковном Реутове. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области.

По версии следователей, после представления дрессировщик отводил животное в клетку. На звере в этот момент не был надет намордник. За кулисами медведь напал на дрессировщика и его 10-летнего сына.

«Поступила информация о нападении медведя на дрессировщика цирка и его малолетного сына. Незамедлительно на место происшествия выехали следователи следственного отдела по городу Балашихе ГСУ СК России по Московской области и организовано проведение доследственной проверки по факту причинения вреда здоровью по неосторожности», — говорится в сообщении.

Степень тяжести травм пострадавших в данный момент уточняется. Как передает ТАСС, мужчину и ребенка доставили в больницу.

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