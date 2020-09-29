Самолет столкнулся со стаей птиц в аэропорту Нижневартовска

В аэропорту Нижневартовска В ХМАО самолет столкнулся со стаей птиц при заходе на посадку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

«29 сентября произошла задержка вылета рейса № 1647 авиакомпании «Аэрофлот» сообщением Нижневартовск — Москва. Причина задержки рейса — столкновение со стаей птиц при заходе на посадку в аэропорту Нижневартовска», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что авиакомпания занимается заменой воздушного судна.

Вылет рейса был перенесен на сутки, то есть на 30 сентября.

По факту столкновения самолета со стаей птиц сургутским транспортным прокурором проводится проверка об орнитологическом обеспечении безопасности полетов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Пулково столкнулись два самолета

— В Шереметьево топливозаправочная машина столкнулась с самолетом

— В Белгороде самолет столкнулся с птицами при посадке