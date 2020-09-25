Московские врачи вылечили еще 1 227 пациентов от коронавируса

Врачи в Москве вылечили от коронавируса еще 1 227 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

Общее количество выздоровевших в городе достигло 242 883.

Заммэра отметила, что вылечившиеся москвичи в возрасте 18-55 лет, у которых нет хронических заболеваний, ВИЧ или гепатитов В и С, могут стать донорами плазмы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Еще 14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

— Москва вводит меры для наиболее уязвимых категорий людей из-за COVID-19