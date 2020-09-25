Московские врачи вылечили еще 1 227 пациентов от коронавируса
Анна Светлова
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Врачи в Москве вылечили от коронавируса еще 1 227 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
Общее количество выздоровевших в городе достигло 242 883.
Заммэра отметила, что вылечившиеся москвичи в возрасте 18-55 лет, у которых нет хронических заболеваний, ВИЧ или гепатитов В и С, могут стать донорами плазмы.
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