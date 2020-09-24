В России стартует второй этап поставок вакцины против гриппа

В регионах России завершился первый этап поставок вакцины против гриппа, начинается второй. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Первый транш поставок завершен, сейчас начинается второй этап поставок вакцин против гриппа», — уточнил министр.

Он отметил, что правительство выделило дополнительные 4 млрд рублей на закупку соответствующей вакцины для регионов.

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