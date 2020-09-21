Названо число испытываемых вакцин от коронавируса

Около 200 вакцин от коронавируса нового типа в настоящее время проходят клинические и доклинические испытания, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Гебрейесуса, история показывает, что некоторые из этих препаратов провалятся.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 31 млн заболевших, более 22 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.

По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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