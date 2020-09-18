В Петербурге ищут людей в квартире, до потолка заваленной мусором

Сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов ищут людей в квартире, которая полностью завалена мусором. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Поступило обращение от жильцов дома, что из квартиры идет неприятный запах, а хозяева пропали», — рассказал собеседник агентства.

После вскрытия входной двери оказалось, что в квартиру нельзя зайти и проверить, есть ли жильцы дома, так как она полностью заполнена мусором.

В главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердили данную информацию, добавив, что разыскиваются двое пожилых людей, проживающих по адресу Пражская, 33.

Было установлено, что в квартире живут 65-летняя женщина и 70-летний мужчина.

В соцсетях были опубликованы фотографии, на которых видно, что мусор приходится складывать на лестничную клетку.

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