В КПРФ ответили на предложение выкупить тело Ленина

Нахождение тела Владимира Ленина в мавзолее на Красной площади – это окончательное решение, которое не будет пересматриваться. Так пресс-секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко отреагировал на идею американского художника Дэвида Датуны выкупить тело вождя у России.

«Америка переживает жесточайший кризис капитализма, поэтому идеи Ленина там востребованы невероятно. Конечно то, что предлагает этот художник, – это из области фантастики. Вероятно, в нем есть очень сильная потребность в образе и идеях Ленина. Но захоронение в мавзолее на Красной площади – это решение нашего народа, которое не пересматривается ни при каких условиях», — сказал Ющенко «Газете.Ru».

Представитель КПРФ порекомендовал Датуне создать памятник Ленину и поставить его напротив резиденции американского президента.

«Я желаю художнику реализовать свои планы в скульптуре – это будет очень полезно. Пусть сделает памятник Ленину и поставит прямо перед Белым домом, а лучше – во всех крупных городах США», — заключил пресс-секретарь.

Ранее Датуна заявил, что желает выкупить тело Ленина и построить копию мавзолея в Вашингтоне. По словам художника, жители США устали от «агрессивного капитализма», а мавзолей станет «символом перемен».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Союз архитекторов отменил конкурс по реиспользованию Мавзолея Ленина