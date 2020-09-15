Ураган «Салли» усилился до опасной второй категории
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Ураган «Салли» усилился до опасной второй категории на пути к американскому штату Луизиана, передает Национальный центр по предупреждению об ураганах США (NHC).
Скорость ветра в центре урагана составляет 155 км/ч. Ураган находится примерно в 170 километрах к востоку от устья реки Миссисипи, впадающей в Мексиканский залив.
Штормовое предупреждение объявлено в ряде районов Луизианы и Флориды.
Всего в Атлантическом океане сейчас бушует пять тропических штормов.
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