Почти 76% россиян нуждаются в дополнительном отдыхе после отпуска

Большинство россиян заявили, что после отпуска им требуется дополнительный отдых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный сервисом OneTwoTrip.

Так, отдых после отпуска оказался нужным 75,9% респондентам. Из них, 20,2% признались, что он нужен всегда, а 55,7% нуждаются в дополнительном отдыхе только иногда. Еще 24,1% опрошенных заявили, что успевают полноценно отдохнуть за отпуск и не нуждаются в дополнительных выходных.

44,8% россиян сказали, что им хватило бы дополнительных один-два дня выходных, три-четыре дня нужны 33,4% путешественников, а пять-семь дней — 10,9%. Больше недели дополнительного отдыха оказалось нужным 10,9% опрошенных.

Опрос проводился мобильном приложении OneTwoTrip, в нем приняли участие 2 570 человек.

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