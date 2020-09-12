Жертвами коронавируса стали еще 14 москвичей

За сутки в Москве скончались после заражения коронавирусом еще 14 пациентов, свидетельствуют данные оперативного штаба.

У всех умерших была подтвержденная пневмония и имелись положительные результаты на инфекцию. Днем ранее сообщалось о 12 умерших. Всего в столице число летальных исходов достигло 4 982.

Тем временем в России было проведено более 40 млн тестов на выявление инфекции, выявлено 1 млн человек с COVID-19, около 870 тыс. пациентов выздоровели и более 18 тыс. скончались.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 28 млн, умерли больше 900 тысяч человек.

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