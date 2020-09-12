Власти Израиля могут повторно ввести карантин из-за коронавируса

Почти 4 тыс. человек заразились коронавирусом за последние 24 часа в Израиле, страна готовится к повторному введению карантина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

По данным министерства, с начала пандемии COVID-19 был обнаружен у 152 525 граждан страны. Число жертв достигло 1101.

В связи с этим правительственная комиссия по коронавирусу предложила установить в стране полный локдаун на время еврейских праздников, которые начинаются 18 сентября. Окончательное решение будет принято в воскресенье.

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