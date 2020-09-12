Союз архитекторов объявил конкурс концепций Мавзолея без Ленина

Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию по реиспользованию Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади.

«Цель конкурса – создание банка идей по реиспользованию Мавзолея — безусловного шедевра архитектуры ХХ века», — говорится в сообщении на сайте организации.

К участию в проекте приглашаются дипломированные архитекторы и авторские коллективы, студенты, художники, дизайнеры, а также россияне и граждане СНГ.

Конкурсантам предлагается разработать фор-эскиз проекта по использованию Мавзолея в качестве музея, посвященного его проектированию и строительству, и организовать маршрут, связующий Музей русской архитектуры на улице Воздвиженка с Мавзолеем на Красной площади.

Подать заявку можно до 19 октября. Лучшие работы будут представлены с 11 по 13 ноября в рамках XXVIII Международного архитектурного фестиваля «Зодчество» на площадке выставочного комплекса «Гостиный двор». Победитель станет известен 13 ноября.

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