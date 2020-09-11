«Единая Россия» проверит заявление саратовского депутата о «безработных тунеядцах»

«Единая Россия» проверит заявление секретаря Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяны Ковинской. Об этом в своем Telegram-канале написал секретарь регионального отделения партии Николай Панков.

Ранее местные СМИ сообщили, что Ковинская в ходе совещания в районной администрации, на котором поднимался вопрос роста безработицы, допустила неэтичное высказывание. Говоря о поддержке безработных, она заявила, что «вместо закона о тунеядстве им всем пособия платят».

«Надо понимать, что все социальные обязательства государство выполняет, заботясь о людях, чтобы помочь тем, кто оказался в затруднительном положении. Может быть, журналисты и вырвали фразу из контекста, как говорит сама Ковинская. Скажу одно - депутаты должны отстаивать интересы жителей», — написал Панков.

Он отметил, что в партии осуществят проверку относительно сделанных заявлений.