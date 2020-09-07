В России выписан первый штраф за неразмещение результата теста на COVID-19

В России выписан первый штраф за несвоевременное размещение результата теста на COVID-19. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

​«Решением Зеленогорского районного суда города Санкт-Петербурга от 07 сентября 2020 года гражданин, прибывший на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ за неразмещение в трехдневный срок со дня прибытия на территорию Российской Федерации информации на Едином портале государственных услуг результатов лабораторных исследований на COVID-19», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сумма штрафа составила 15 тыс. руб.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Более 38,4 миллиона тестов на COVID-19 провели в России

— Под меднаблюдением из-за COVID-19 остаются 210,5 тыс. жителей России

— Мурашко заявил, что рано говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 в РФ