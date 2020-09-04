Собянин допустил осложение ситуации с COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге предупредил, что столица может осенью столкнуться с обострением ситуации с коронавирусом.

По его словам, дети вернулись в школы, студенты — в вузы, жители столицы перебрались с дач в город. Эти факторы могут привести к увеличению числа заражений COVID-19.

Градоначальник отметил, что возможны локальные вспышки инфекции в конкретных школах или на предприятиях, которые придется закрыть на карантин.

Тем не менее, итоговый уровень заболеваемости в Москве будет примерно таким же, как в любом другом крупном европейском или американском городе, добавил Собянин.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 26,4 млн, за все время от коронавируса умерли более 800 тыс. человек.

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