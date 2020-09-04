В ВОЗ объяснили, как страны могут избежать новой самоизоляции из-за пандемии
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность, что страны смогут избежать повторного введения мер самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, если они будут предпринимать целенаправленные и выверенные шаги по борьбе с COVID-19, передает ТАСС.
По его мнению, самоизоляция как мера по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа — «прямолинейный инструмент», который привел к тяжелым последствиям в большинстве государств.
«При наличии правильного сочетания целенаправленных и выведенных мер можно избежать самоизоляции в дальнейшем», — сказал Гебрейесус.
Он также указал, что есть опыт нескольких стран, применивших «основанный на информации подход в целях целенаправленного ответа на заболевание COVID-19». По словам главы ВОЗ, это позволяет им «постепенно и безопасно открываться, сохраняя при этом готовность быстро реагировать на любые новые очаги» заражения.
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