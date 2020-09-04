Spiegel: следы «Новичка» нашли на коже, в крови и на бутылке Навального

Немецкие специалисты лаборатории бундесвера обнаружили следы отравляющего вещества в крови, на коже и в моче Алексея Навального. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.

Уточняется, что найденные следы вещества были минимальны, но это не ставит результаты под сомнения.

По данным источника, вещество также было обнаружено на бутылке, которая была с ним в самолете. При этом предполагается, что Навальный пил воду из бутылки уже после отравления.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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