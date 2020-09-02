ФСБ задержала 20 подпольных оружейников в девяти регионах России

ФСБ России задержала 20 подпольных оружейников в девяти регионах в ходе спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности пресечена преступная деятельность 20 жителей Республики Крым, Красноярского края, Воронежской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Ростовской, Свердловской и Томской областей», — сообщили в ФСБ.

Отмечается, что эти граждане участвовали в восстановлении боеспособности гражданских образцов оружия в подпольных мастерских с целью сбыта.

В ходе спецоперации силовики также ликвидировали деятельность шести мастерских по модернизации средств вооружения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ФСБ задержала 42 подпольных оружейника в 12 регионах России

— ФСБ ликвидировала деятельность нелегальных торговцев оружием

— ФСБ задержала финансистов Исламского государства (организация запрещена в России)*» в пяти регионах России