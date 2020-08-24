Песков подтвердил участие Белоруссии в испытаниях вакцины «Спутник V»

Белоруссия примет участие в третьей стадии испытаний российской вакцины от коронавируса нового типа, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Песков заявил, что главы государств Владимир Путин и Александр Лукашенко действительно обсуждали данный вопрос. Кроме того, белорусский лидер поздравил президента России с успехом в разработке вакцины.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину под названием «Спутник V» для профилактики COVID-19. Она была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Больше информации о вакцине можно узнать на сайте российской вакцины от коронавируса.

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