Песков подтвердил участие Белоруссии в испытаниях вакцины «Спутник V»
Белоруссия примет участие в третьей стадии испытаний российской вакцины от коронавируса нового типа, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
Песков заявил, что главы государств Владимир Путин и Александр Лукашенко действительно обсуждали данный вопрос. Кроме того, белорусский лидер поздравил президента России с успехом в разработке вакцины.
Ранее Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину под названием «Спутник V» для профилактики COVID-19. Она была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Больше информации о вакцине можно узнать на сайте российской вакцины от коронавируса.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин и Лукашенко согласовали поставку вакцины от COVID-19 в Белоруссию