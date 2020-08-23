В Москве в воскресенье ожидается до +26°С
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В Москве в воскресенье, 23 августа, ожидается до +26°С. В городе будет небольшая облачность, без осадков, передает Гидрометцентр.
Согласно данным синоптиков, воздух днем прогреется до +24...+26°С. Ожидается слабый ветер.
Вечером столбики термометров опустятся до +12...+14°С. Ветер ночью будет юго-западный 5-10 м/c.
Атмосферное давление днем составит 748 мм ртутного столба, а ночью — 745 мм.
Более подробный прогноз погоды доступен на странице погоды.