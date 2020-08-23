В Лондоне во время разведения сломался Тауэрский мост

В субботу, 22 августа, при разведении сломался Тауэрский мост в Лондоне. Свидетелями этого инцидента стали жители города и туристы. Фотографии с места событий появились в социальных сетях.

Как стало известно, поломка произошла в 16.00 (18.00 мск). Пешеходам пришлось ждать починки моста. После ремонта его открыли в 18.20 вечера (20:20 мск).

«Сегодня днем на мосту случились технические неисправности и он был заблокирован в поднятом положении на некоторое время», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter лондонской достопримечательности.

Каждая из двух частей этого моста весит свыше 12 тонн. Спускаться им помогает 400-тонный противовес.

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