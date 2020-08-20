Патриарх Кирилл попросил власти ограничить туризм на Соловки
Патриарх Кирилл попросил российские власти присвоить Соловецкому архипелагу особый статус, который ограничит его посещение туристами, передает РИА «Новости».
По его словам, необходимо пообщаться с Министерством культуры, с руководством президентской администрации и с кабмином по поводу того, «чтобы режим посещения Соловков отличался от режима посещения любого другого места».
«Ведь можно это место захламить моментально. И создать тенденцию, которую сложно будет потом обратить: люди будут прилетать на Соловки и вести себя так, как в любом другом месте», — заявил Кирилл.
По словам патриарха, если не ввести ограничение на посещение, то это плохо скажется на «физической экологии, природе», а также на «духовной экологии, культуре». Патриарх считает, что Соловки могут стать «парадным домом», а после этого «уничтожатся». По мнению Кирилла, необходим такой режим, который не был бы опасен «для экологии» этого места.
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