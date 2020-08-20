Монахинь из Среднеуральского монастыря переместили в другие обители

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл распорядился перевести монахинь, послушниц и священников Среднеуральского монастыря, захваченного лишенным сана схимонахом Сергием (Николаем Романовым), в другие обители. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Екатеринбургской епархии.

Кроме того, в мужские монастыри будут обязаны переместиться священники, состоящие на служении схимонаху.

Как уточнили в пресс-службе, это связано с тем, что процесс монашеского послушания не может происходить в монастыре в связи с проведением там «кощунственных богослужений».

Там также добавили, что послушникам стоит «вернуться к монашескому деланию там, где действительно совершается монашеская жизнь».

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого Екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Около 40 человек покинули монастырь из-за конфликта со схиигуменом Сергием