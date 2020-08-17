Женщина очнулась в морге под Курском

Врачи в городе Горшечный под Курском признали пожилую пациентку мертвой после проведения операции на кишечнике и отправили ее в морг. Наутро сотрудники морга обнаружили, что женщина пришла в сознание, сообщает газета «Курские известия».

«Обнаружили злокачественную опухоль и метастазы по всему кишечнику. Проходимость кишечника ей восстановили, но после операции у неё случилась клиническая смерть <...> Потом ее отправили в морг», — рассказали изданию на условиях анонимности сотрудники городской больницы.

Пациентку из морга забрали домой родственники, которые приехали, чтобы похоронить женщину.

По словам сотрудников, точно установить смерть пациента в условиях районных больниц не всегда возможно из-за отсутствия дорогостоящего оборудования, фиксирующего мозговую активность.

Медики добавили, что женщину реанимировала молодой врач. Она восприняла случившееся очень близко к сердцу и «в тот день несколько раз теряла сознание» .

Разбираться в ситуации будет главный врач больницы, который в настоящее время находится в отпуске, отмечает газета.

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