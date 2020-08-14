Протестующие начали обнимать силовиков у Дома Правительства в Минске

Участники акций протеста в Минске направились к силовикам и начали их обнимать возле Дома Правительства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, протестующие начали целовать сотрудников правоохранительных органов и пожимать им руки.

Данный жест был сделан со стороны протестующих после того, как силовики начали опускать щиты на площади Независимости.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционные кандидаты заявили о непризнании официальных результатов выборов.

По данным МВД, с 9 по 13 августа в республике было задержано около 7 тысяч человек, часть из них уже вышла на свободу.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Предполагаемый момент гибели участника протеста в Минске попал на видео

— Штаб Бабарико потребовал отставки Лукашенко

— Рабочие МТЗ и колонна протестующих учителей объединились в Минске