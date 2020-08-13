Глава МВД Белоруссии: «до революции у нас еще не дошло»

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что нынешняя ситуация в стране не является революцией. Об этом он заявил в эфире ОНТ.

Министр считает, что насилие необходимо останавливать в головах. По его мнению, «до революции у нас (в Белоруссии. — примечание «Газеты.Ru») еще не дошло».

Он также отметил, что революция и хаос влекут за собой упадок жизни населения и экономики страны в целом.

«Нашей безопасности и спокойствию завидовали все, и из-за чего мы их сейчас разрушаем, из-за каких целей?» — сказал Караев.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

За три дня протестов, по данным правозащитников, произведено более 1 500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.

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