В Белоруссии задержали около 700 человек во время протестов 12 августа
В Белоруссии задержали около 700 человек за участие в протестах 12 августа.
»Министерством внутренних дел в пределах компетенции по-прежнему принимаются необходимые меры по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности в стране. За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны около 700 человек», — говорится в сообщении пресс-службы МВД Белоруссии в Telegram-канале.
Также там отметили, что в Минске пытались перекрыть проезжую часть в центре города и в ряде микрорайонов, поэтому общественный транспорт ходил с перебоями.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко. За три дня протестов были задержаны более шести тысяч человек, в том числе десятки журналистов.
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