Названо число жертв израильских ударов по Ливану

Число жертв израильских атак на Ливан возросло до 826. Об этом сообщает агентство NNA со ссылкой на Минздрав республики.

Общее число погибших с 2 по 14 марта составляет 826 человек, число получивших ранения — 2 009. По данным Минздрава Ливии, среди жертв израильских ударов 109 детей и 65 женщин.

До этого в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что израильские военные за сутки нанесли удары более чем по 160 военным объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана.

В ночь на 5 марта Израиль начал наносить удары по инфраструктуре организации шиитского движения «Хезболла» в Бейруте, столице Ливана. На фоне атаки израильская армия также призвала жителей Бейрута покинуть шиитские кварталы ливанской столицы Шиях и Харет-Хорейк.

Ранее в Ливане заявили о применении Израилем снарядов с фосфором.