ХДС/ХСС: в Германии нужно исключить из соцобеспечения годных к службе украинцев

Молодых украинцев, годных к военной службе, необходимо исключить из системы социального обеспечения Германии. Об этом заявил внутриполитический эксперт фракции ХДС/ХСС в бундестаге Александер Тром, передает ТАСС.

По его словам, эти люди не должны быть частью немецкой системы соцобеспечения. В этой связи Тром обратил внимание, что другие страны Европы, такие как Польша, уже урезали пособия украинцам.

2 января газета Münchner Merkur написала, что фракция ХДС/ХСС в бундестаге призывает власти Германии выслать из страны беженцев из Сирии и Афганистана, а также депортировать на Украину мужчин, годных к военной службе.

25 ноября 2025 года ФРГ Фридрих Мерц заявил, что все украинские беженцы в Германии, которые трудоспособны, должны найти себе работу, а не жить на пособие. По его словам, уровень занятости украинских беженцев в ФРГ остается на одном из самых низких уровней среди стран ЕС и составляет менее 30%. В то же время в некоторых других странах он превышает 70-80%, отметил канцлер.

Ранее сообщалось, что ЕС будет высылать украинских беженцев Киеву с помощью Интерпола.