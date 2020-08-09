Число случаев COVID-19 в Бразилии перевалило за 3 млн
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Жертвами COVID-19 в Бразилии стали более 3 млн человек. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Минздрав страны.
Отмечается, что количество летальных исходов заболевания превысило 100 тыс. случаев.
«Общее число случаев заражения в Бразилии составляет 3 012 412, скончались 100 477», — говорится в сообщении.
Бразилия занимает второе место в мире по числу случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
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