Число случаев COVID-19 в Бразилии перевалило за 3 млн

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Жертвами COVID-19 в Бразилии стали более 3 млн человек. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Минздрав страны.

Отмечается, что количество летальных исходов заболевания превысило 100 тыс. случаев.

«Общее число случаев заражения в Бразилии составляет 3 012 412, скончались 100 477», — говорится в сообщении.

Бразилия занимает второе место в мире по числу случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

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