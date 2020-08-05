Россию в первом полугодии посетили на 60% меньше иностранцев

Россию за первые шесть месяцев 2020 года посетили на 60% меньше иностранных граждан, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Погранслужбы ФСБ РФ.

Отмечается, что максимальное число иностранцев (5,5 млн) посетили Россию в первом квартале года, во втором квартале — всего 509 тыс. зарубежных гостей.

Больше всего иностранных граждан в первом полугодии прибыло из Украины (1,7 млн), Казахстана (885 тыс.), Узбекистана (620 тыс.), Таджикистана (373 тыс.) и Азербайджана (233 тыс.).

Также Россию посетили граждане Киргизии (212,3 тыс.), Финляндии (170,9 тыс.), Армении (160,4 тыс.), Абхазии (137,5 тыс.) и Китая (126,5 тыс.).

С туристической целью во втором квартале текущего года в Россию не приехал ни один человек. То есть, иностранный турпоток за первые шесть месяцев 2020 года составил 322,8 тыс. человек, что на 83,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,97 млн гостей).

Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с иностранными государствами для предотвращения завоза коронавирусной инфекции. Первые рейсы (за исключением вывозных) в зарубежные страны отправились 1 августа - в Турцию, Великобританию и Танзанию.

С 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. С 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией. Затем стало известно, что с 15 августа открываются границы со Швейцарией.

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