Число погибших при взрыве в Бейруте выросло до 78

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В результате взрыва в порту в Бейруте погибли уже 78 человек и еще 4 тыс. граждан получили ранения. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на слова главы Минздрава Ливана Хамада Хасана.

Как сообщил министр, многие люди числятся пропавшими без вести. При этом из-за ночи и перебоев в электроснабжении их поиски затруднены, рассказал Хасан.

Ранее сообщалось о 73 погибших и около 3,7 тыс. пострадавших при взрыве в Бейруте.

Вечером во вторник в ливанском порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. В МВД страны заявили, что он произошел на складе с аммиачной селитрой. По словам премьер-министра Ливана Хассана Дияба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушены части построек. Городские больницы не справляются с наплывом пострадавших.

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