Посольство: россияне серьезно не пострадали при жесткой посадке самолета в Мали

На борту самолета авиакомпании Utair, который совершил жесткую посадку в Мали, было семь россиян. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посольство России в Мали.

В российской дипмиссии рассказали, что инцидент случился сегодня утром.

По словам собеседника агентства, жертв в результате произошедшего нет. У находившихся на борту 11 человек, семеро из которых являются россиянами, зафиксированы «ушибы, ссадины», сообщил российских дипломат.

«У одного из пилотов, гражданина РФ, подозрение на перелом ноги», — добавил представитель посольства России.

Ранее сообщалось, что самолет ООН с россиянами на борту выкатился за пределы полосы при приземлении в малийском городе Гао.

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— Источник: cамолет ООН выкатился за пределы полосы при посадке в Мали