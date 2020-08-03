В Подмосковье второй день ищут пропавшего слабослышащего мальчика

Слабослышащий ребенок потерялся в Волоколамском городском округе Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС.

По данным областного ГУ МЧС России, 10-летний мальчик ушел из дома в неизвестном направлении 2 августа. Об этом в спасательное ведомство заявил его отец.

Отмечается, что в поисках ребенка принимают участие 23 спасателя и восемь единиц техники.

На форуме поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» уточняется, что мальчик имеет инвалидность и не разговаривает. Он был одет в полосатую светло-синюю толстовку, серые колготки и белые тапочки.

В пресс-службе прокуратуры Московской области рассказали, что мальчик, страдающий аутизмом, покинул дом в селе Осташево.

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