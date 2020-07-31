Роспотребнадзор рекомендовал обучать вечерние группы в вузах дистанционно

Роспотребнадзор рекомендовал перевести заочные и вечерние группы в российских вузах на дистанционный формат обучения для профилактики заражения коронавирусом, сообщает РИА «Новости».

«Занятия заочных и вечерних групп максимально перевести на дистанционный формат», — говорится в опубликованных рекомендациях ведомства.

Кроме того, учебным заведениям рекомендовали пересмотреть расписание занятий, установив разное время начала первой пары для разных учебных групп, чтобы обеспечить максимальное разобщение.

Также ведомство обязало всех студентов в российских вузах носить медицинские маски.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 17 млн, за все время от коронавируса умерли более 670 тыс. человек.

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