В России выявлено 5 482 новых случая коронавируса

За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 5 482, передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в 84 регионах. За последние 24 часа в стране после COVID-19 выписаны 8 755 человек. Общее число вылечившихся в России достигло 638 410.

При этом число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось до 13 963. За минувшие сутки зафиксирован 161 летальный исход.

В общей сложности в стране зарегистрирован 839 981 случай COVID-19.

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